Buone notizie, dopo ore di ricerche è stato ritrovato il 31enne scomparso a Città della Pieve

Buone notizie per il giovane che dalle sette di ieri sera si era allontanato da vocabolo Madonna della Sanità, Città della Pieve, senza telefonino e senza dare notizie ai familiari. Il ragazzo è stato ritrovato nei pressi della sua abitazione in discrete condizioni di salute ed affidato al 118 che lo ha trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Trentunenne scompare da casa, ricerche in corso. Appello sui social: "Aiutateci a trovarlo

Alle ricerche, andate avanti senza sosta da ieri notte, hanno partecipato i vigili del fuoco di Perugia e Città della Pieve, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria, le unità cinofile, i volontari della protezione civile e i carabinieri. La sua improvvisa scomparsa aveva destato molta preoccupazione ed era stato rivolto un appello, condiviso sui social, per aiutare le ricerche che oggi si sono concluse nel migliore dei modi.