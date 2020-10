Dopo anni di degrado ed abbandono la Piaggia Colombata è pronta a rinascere

Dopo anni di degrado ed abbandono la Piaggia Colombata, storica via cittadina posta a ridosso del centro storico ed ubicata a fianco del palazzetto dello sport Pellini, è pronta a rinascere a nuova vita. Nella seduta di ieri infatti, la giunta, su proposta dell’assessore Otello Numerini, ha varato la delibera con cui si approva il progetto di recupero dell’area e si dà il via libera alla collaborazione con il privato per la cura e valorizzazione del bene comune urbano.

Dal punto di vista tecnico l’intervento, che riguarda il tratto della strada tra l’incrocio con via Maturanzio e le scalette di accesso a viale Pellini, prevede la riprofilatura, la manutenzione delle banchine e dei fossetti laterali, nonché il rifacimento del manto stradale in calcestruzzo architettonico, previa eliminazione dell’attuale bitumatura. A seguito dell’intervento si procederà ad individuare alcuni parcheggi da destinare ai residenti della zona. I lavori prevedono un impegno economico a carico del privato per oltre 84mila euro con contributo del Comune di circa 25mila euro.

“Si tratta – spiega l’assessore i lavori pubblici Otello Numerini - di un positivo esempio di stretta collaborazione tra pubblico e privato per il recupero e la riqualificazione di un’area della città in forte sofferenza da decenni per via del precario stato della strada e della sosta selvaggia che rende complicato anche il deflusso delle acque piovane con conseguenti disagi per la cittadinanza. Dopo i lavori avremo finalmente a disposizione un’area ordinata, sicura e bella da vedere. Ci tengo a ringraziare – conclude l’assessore Numerini – la società Residenza Fuori Le mura ed, in particolare, il suo rappresentante Emanuele Bertini, per questo gesto di amore nei confronti della città e per la disponibilità dimostrata nell’ambito di questa collaborazione”.