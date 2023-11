Donne al centro: l’evento dell’Università di Perugia per dire no alla violenza sulle donne

“Il cammino verso la libertà è sempre stato tormentato dalla morte” scriveva Angela Davis. Oggi questo non può più essere accettato, soprattutto dopo l’ultimo orribile femminicidio che ha scosso il paese e scatenato una protesta generale.

Anche l’Università di Perugia si è mobilitata e in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne propone l’iniziativa “Donne al centro” con la presentazione del libro “Mai più sole contro la violenza sessuale. Una pagina storica del femminismo degli anni Settanta” di Nadia Maria Filippini. La cultura è protesta, la protesta è cultura e il cammino che porta alla libertà delle donne deve passare anche da qui.

L’evento, organizzato dallo Sportello Antiviolenza UniPg con il sostegno del Comitato Unico di Garanzia dell’università, della Società Italiana delle Storiche e dell’Unione Donne Italiane, si svolgerà venerdì 24 novembre, alle ore 10.00, presso Palazzo Pontani sede della Gipsoteca dell’ateneo perugino.

Dopo i saluti del rettore Maurizio Oliviero e di Matias Cravero, presidente del Consiglio degli Studenti, ci sarà la presentazione del libro.

L’autrice, tra le vincitrici del Premio Gisa Giani 2023, racconta i fatti e il processo per uno stupro su una minorenne commesso da alcuni uomini nella Verona del 1976. Ripercorrendo il contesto sociale, storico e politico dell’Italia, Filippini approfondisce il dibattito ancora attuale sul tema della violenza maschile contro le donne.

L’incontro sarà anche l'occasione per vedere in esclusiva un raro documentario Rai realizzato nel 1976 durante il processo.

La presentazione del libro sarà introdotta dalla dottoressa Francesca Guiducci e sarà commentata dalla professoressa Silvia Fornari, coordinatrice dello Sportello Antiviolenza, e dalla professoressa Emanuela Costantini, coordinatrice del progetto CUG – Donne al centro.