Ustionata mentre accende il barbecue con l'alcol, gravissima donna di 48 anni di Marsciano

Una donna di 48 anni è rimasta gravemente ustionata a causa di un incidente domestico avvenuto questa sera.

Secondo quando riferisce una nota dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, la donna di 48 anni, residente nel territorio comunale di Marsciano, sarebbe rimasta gravemente ustionata a cause delle fiamme scaturite dal barbecue che stava accendendo.

Da quanto potuto appurare la donna mentre stava azionando il barbecue, utilizzando dell'alcool, è rimasta gravemente ustionata da una fiammata di ritorno in più parti del corpo ed è stata trasferita in ospedale dagli operatori del 118 in codice rosso.

Al momento si trova nella Sala rossa del Santa Maria della Misericordia, dove un equipe di medici, coordinata dal dottor Mauro Chiovoloni, sta procedendo a metterla in sicurezza.

Con molta probabilità, appena stabilizzate le condizioni della signora, verrà trasferita in un attrezzato centro per grandi ustionati; i più vicini sono quello di Cesena e quello di Roma.

Le condizioni della donna, come riferisce una nota dell’ospedale, sono gravi per l’estensione in tutto il corpo di ustioni di primo e secondo grado. La prognosi è riservata.