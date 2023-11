Gubbio, non risponde ai parenti: donna trovata morta in casa

I Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti a Padule, nel comune di Gubbio per un intervento di soccorso a una donna che non rispondeva ai familiari.

Il personale intervenuto, dopo aver forzato un infisso dell’appartamento, ha permesso l'ingresso nell'abitazione di un equipaggio del 118 che ha constatato il decesso della persona.

Sul posto anche i Carabinieri di Gubbio per i rilievi del caso. La signora, di 80 anni, molto conosciuta nella zona, morta, secondo i primi rilievi per cause naturali.