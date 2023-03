Marsciano, donna trovata morta in casa dal marito

Una donna di 70 anni è stata trovata senza vita dal marito in un'abitazione di San Biagio della Valle, a Marsciano. A fare la scoperta, secondo quanto è stato possibile appurare, è stato il marito che, rientrando in casa, ha trovato la moglie stesa a terra priva di conoscenza.

Sono in corso accertamenti per appurare cause e dinamica del decesso. La salma è a disposizione della Procura che potrebbe disporre l'autopsia.