Vaga sotto la pioggia, cammina al centro della strada e non ricorda come si chiama: salvata

Vaga sotto la pioggia, in mezzo alla carreggiata. Un automobilista lancia l'allarme: donna salvata. E' successo a Città di Castello, lungo via delle Alfonsine.

L'uomo che ha chiamato il numero per le emergenze ha raccontato ai poliziotti di aver provato a soccorrere la donna, ma lei, disorientata al punto da non ricordare il proprio nome né l’anno corrente, si era allontanata in direzione del centro cittadino.

Gli agenti l'hanno ritrovata lungo la via, mentre camminava al centro della carreggiata, incurante della auto che sopraggiungevano, costrette ad intraprendere manovre repentine per evitare di investirla.

Dopo averla fermata, con non poche difficoltà, gli agenti l’hanno fatta salire a bordo dell’auto e l’hanno messa in sicurezza.

La donna, una cittadina romena di 45 anni è stata portata in ospedale e affidata ai sanitari per le cure del caso.