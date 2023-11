Donna scompare nel nulla: trovata morta nel Tevere

Donna scompare nel nulla, scatta l'allarme e partono le ricerche. Vigili del fuoco e carabinieri in azione a Umbertide per ritrovare una 61enne che non dà notizie di sé dalla serata dell'11 novembre. Sul campo anche la squadra cinofila. Si scandaglia anche il fiume Tevere.

Aggiornamento ore 12.53 - Le ricerche si chiudono in tragedia. Il cadavere della donna è stato rinvenuto lungo il Tevere. Si teme il tragico gesto volontario.

Notizia in aggiornamento