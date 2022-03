Perugia, minacciata con una pistola e rapinata di auto e borsa: caccia a due balordi

Due uomini, armati di pistola (presumibilmente finta) hanno rapinato una signora in via dei Filosofi, per poi abbandonare la refurtiva al Frontone.

Sul fatto indaga la Polizia di Perugia.

La donna è stata avvicinata dai due balordi, minacciata e le è stata sottratta l’auto con la borsa. Poi i due sono fuggiti. La zona della rapina è molto trafficata e piena di telecamere. Gli investigatori sono a caccia di immagini che possano permettere di risalire all’identità dei rapinatori. Altri utili elementi potrebbero venire da eventuali testimoni.

La refurtiva è stata ritrovata più tardi in Borgo XX Giugno, nella zona dei giardini del Frontone. La notizia è riportata dall’edizione locale de Il Messaggero.

Qualche settimana fa un’altra donna era stata rapinata dell’auto un uno dei piazzali dell’ospedale di Perugia.