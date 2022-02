Esce dal carcere, si ubriaca e scatena il caos al bar: denunciata 45enne

Esce dal carcere, si ubriaca e scatena il caos al bar: 45enne denunciata per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. E' successo a Perugia, con gli agenti della polizia costretti a intervenire.

La donna, ubriaca, ha iniziato insultare barista e proprietario e a molestare i clienti. All'arrivo dei poliziotti ha iniziato a urlare ancora di più. Gli agenti, con molta fatica, sono riusciti a farla salire sulla volante e a portarla in Questura.

Dagli accertamenti è emerso che la 45enne urlava la verità: era stata scarcerata da Capanne poche ore pirma. La donna, pregiudicata per reati contro il patrimonio, è risultata anche destinataria di un foglio di via, dal Comune di Perugia, per la durata di 3 anni emesso dal Questore di Perugia nel 2020.

Denunciata per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e per il rifiuto a fornire le proprie generalità.