Bendata e legata dai banditi: donna rapinata in casa nella sera di Italia-Spagna

Rapina in casa per una donna, bendata e legata da un gruppo di banditi che hanno forzato la cassaforte per poi accorgersi che era vuota e se ne sono andati con i 200 euro trovati nel portafoglio della vittima. È successo a Papiano, frazione di Marsciano, dove intorno alle ore 22 di ieri (martedì 6 luglio) sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione in seguito all'allarme lanciato dai vicini di una 52enne coltivatrice diretta, che poi ha raccontato ai militari di essere stata rapinata in casa verso le ore 21 e quindi proprio quando iniziava Italia-Spagna, semifinale di Euro2020.

Un'orario forse non casuale quello scelto dai banditi, che forse hanno pensato di poter agire indisturbati durante la partita e che secondo la testimonianza della vittima dovrebbero essere tre (da come parlavano presumibilmente di nazionalità italiana). Entrati dalla finestra della cucina al piano terra dell'abitazione, una casa indipendente in una zona isolata, i malviventi hanno poi raggiunto la donna che in quel momento era sola: dopo averla bendata con un panno per impedirle di riconoscerli e legata a una sedia con dei cavi elettrici, l'hanno minacciata (ancora da capire se con delle armi) e costretta a rivelare l'ubicazione della cassaforte che hanno poi forzato trovandola però vuota.

Tornati allora nella stanza in cui la vittima veniva controllata da uno dei componenti della banda, gli uomini si sono così accontentati dei 200 euro in contanti trovati nel portafogli della donna prima di darsi alla fuga. La donna è poi riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto ai vicini che hanno chiamato i carabinieri: dopo aver svolto i necessari rilievi i militari ora indagano sul caso.