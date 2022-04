Il grande cure dei Perugini si conferma: siamo ai vertici per la manifestazione di volontà alla donazione degli organi

Il Comune di Perugia si posiziona al 9° posto, nella classifica delle grandi città, per la manifestazione di volontà alla donazione degli organi nel rinnovo della carta di identità. La scelta di donare gli organi è un diritto per il cittadino che può esercitarlo recandosi presso lo sportello URP del Comune di Perugia e dichiarare la propria volontà, negativa o positiva, quando richiede o rinnova la carta di identità elettronica. "Scegliere consapevolmente - hanno scritto dal comune - di diventare donatori di organi e tessuti significa dare un’opportunità di vita a chi è in attesa di ricevere un trapianto. La donazione è un gesto semplice, non è legata né a fedi religiose, né a ideologie politiche, ma testimonia concretamente la solidarietà e l’apertura verso le persone".