Domate le fiamme a Passignano sul Trasimeno e Cannara, bruciano ancora i boschi a Preci

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento degli incendi che sono scoppiati nella giornata di ieri e che hanno interessato multi punti della provincia di Perugia.

L'incendio in località Trecine di Passignano sul Trasimeno è stato spento e sul posto resta squadra dell'agenzia forestale per la bonifica.

Intervento concluso anche in località Collemancio di Cannara dove hanno operato le squadre di Assisi e Foligno.

Resta attivo l'incendio in località Montebufo di Preci. Sul posto squadre di Norcia e Sellano. Trattandosi di zona boschiva non è possibile effettuare lo spegnimento da terra. Nelle prime ore della mattina si recherà sul posto il direttore delle operazioni di spegnimento per dirigere l'intervento dei mezzi aerei.