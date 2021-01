Documento del comitato scientifico ai sindaci: in parte delle aree "rosse" verso chiusura scuole

Il Comitato tecnico scientifico e il gruppo regionale epidemiologico hanno inviato un documento ai 29 sindaci umbri il cui territorio è ad altissimo rischio contagio e se non si inverte la rotta c'è il rischio di portare tutta la regione in zona rossa. Nel documento si ribadiscono i rischi collegati all'apertura della scuola, i dati sui contagi, le classi in quarantena e l'incidenza, nell'ultima settimna, sulla curva della categoria che va dagli 11 ai 18 anni.

Il tutto riferito al mondo scuola dopo le restrizioni su coprifuoco e aree pubbliche richieste dalla Tesei e già adottate dai 29 sindaci. Dunque si va verso un blocco della scuola temporaneo da annunciare entro le prossime ore. Probabilmente non in tutti i comuni dato che la task-force regionale è pronta a discutere con i territori caso per caso. In particolare con i comuni sotto i 5 mila abitanti in cui spesso l’incidenza di nuovi casi, seppur percentualmente elevata, corrisponde ad un numero assoluto di positivi contenuto. I sindaci tramite Anci stanno dialogando sui provvedimenti da prendere da lunedì.