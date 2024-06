Falsi documenti di lavoro per accedere alla sanatoria: datore di lavoro e due stranieri a giudizio

Documenti falsi per attestare la presenza in Italia di due stranieri e presentare la domanda di emersione dal lavoro nero. A finire davanti al giudice sono state tre persone: il datore di lavoro e due stranieri. Il primo ha definito la propria posizione davanti al giudice per l’udienza preliminare, gli altri due sono andati a giudizio (anche se uno è irreperibile e non c’è la prova che conosca l’esistenza del procedimento).

L’imputato finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, difeso dall’avvocato Gaetano Figoli, è accusato di avere “in concorso” con il datore di lavoro, contraffatto o alterato “documenti al fine di determinare il rilascio di permesso di soggiorno e precisamente nell’ambito dell’istanza di emersione per rapporto di lavoro”.

I documenti falsi avrebbero attestato “la presenza sul territorio nazionale ante o marzo 2020”, cioè nella finestra temporale della sanatoria varata dal governo nazionale. Nell’occasione avrebbe presentato una “scheda anagrafica della Asl di Ragusa”, essendo sbarcato in Sicilia, “con allegata dichiarazione di indigenza, attestante l’inizio di assistenza al 31 gennaio del 2020 e la fine dell’assistenza al 31 luglio del 2020, risultata non autentica”.

Oggi era prevista l’udienza di discussione e definizione del giudizio, ma l’assenza del giudice ha comportato un rinvio.