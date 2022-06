Docente precaria vince il concorso nel 2018, ma la escludono dalle assunzioni: fa ricorso al Tar e vince

Vince la cattedra nel concorso scuola del 2018, ma non la chiamano mai perché avrebbe conseguito l’abilitazione in Bulgaria. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria le dà ragione: è stata ammessa, anche se con riserva, ha superato le prove, deve essere inserita nell’organico.

La docente precaria, difesa dagli avvocati Fabio e Leonardo Pierdominici, ha fatto ricorso contro Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale Umbria per la mancata immissione in ruolo personale docente nell’anno scolastico 2021-2022 quale docente vincitore del Concorso docenti 2018. La professoressa risulta abilitata all’insegnamento con titolo professionale e abilitazione ottenuti all’estero, in Bulgaria presso la New Bulgarian University di Sofia, ed era stata ammessa con riserva a partecipare al concorso. Superate le prove, si aspettava di essere immessa in ruolo; ma la riserva non è mai stata sciolta e lei non è stata chiamata. Nonostante un giudizio positivo del Consiglio di Stato e del Tar del Lazio, la docente si era vista sorpassare da docenti in posizione successiva alla sua.

Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato nel merito: la docente risulta vincitrice di concorso, la sua posizione con riserva è stata sciolta da altre sentenze amministrative, quindi Ministero e Ufficio scolastico si devono adeguare e inserire in ruolo la professoressa.