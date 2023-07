Si licenzia dal lavoro e nasconde il tfr per non versare il mantenimento all'ex moglie e ai figli

Non paga l’assegno all’ex moglie e ai figli e nasconde anche tutti i beni per non versare nulla e finisce sotto processo.

Secondo l’accusa l’uomo avrebbe violato “gli obblighi di assistenza familiare”, facendo “mancare i mezzi di sussistenza al coniuge e ai figli minori” in più occasioni e contrariamente a quanto stabilito dal giudice civile in sede di separazione.

Non solo avrebbe evitato di destinare “il corrispettivo della propria retribuzione ai bisogni della famiglia”, ma si sarebbe anche dimesso “dalla società presso cui lavorava e investendo ad altri fini tutto l’importo ottenuto a titolo di trattamento di fine rapporto”.