Chiede il divorzio e rivela alla ex e alla giustizia dove è scappato per non pagare gli alimenti

Abbandona la moglie e scappa a Londra senza contribuire al sostentamento della consorte e dei figli. Quando decide di ricomparire, però, lo fa solo per avviare le pratiche di divorzio finisce denunciato per mancato versamento degli alimenti.

Secondo la denuncia presentata dalla donna, assistita dall’avvocato Michele Maria Gambini, il matrimonio sarebbe stato caratterizzato sin da subito di episodi di violenza, insulti, minacce, sia contro la donna sia contro i figli piccoli.

Dopo qualche anno, quindi, interveniva la separazione e il giudice assegnava alla donna i figli, in maniera esclusiva, e imponeva all’uomo l’obbligo di versare un contributo mensile per il mantenimento della moglie e dei figli. Obbligo che non sarebbe mai stato adempiuto dall’uomo, lasciando senza mezzi la famiglia e comportamento per il quale lo stesso è sotto processo. Procedimento che è stato sospeso perché l’uomo risulta, alla giustizia penale, irreperibile.

A novembre del 2020, però, l’uomo ha presentato domanda di divorzio, rivelando la sua nuova residenza: a Londra, appunto.

Il giudice civile ha replicato il provvedimento di separazione, confermando l’affido esclusivo alla madre e il mantenimento per la donna e i figli. Somme che l’uomo non versa, finendo denunciato una seconda volta. Solo che adesso la giustizia penale sa dove trovarlo.