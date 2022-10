Chiama la ditta di traslochi e porta via tutti i mobili dalla casa dell'ex marito: assolta dall'accusa di appropriazione indebita

Una coppia passa dal grande amore alla lite su ogni cosa, ritrovandosi più volte in tribunale.

Una donna, difesa dall’avvocato Saschia Soli, è stata accusata di appropriazione indebita per aver svuotato di tutto quanto una casa che prima condivideva con il marito. Accuse dalle quali, dopo 7 anni dai fatti, è stato assolta.

La procura di Perugia contestava all’imputata di essersi recato “presso l’abitazione a essa formalmente assegnata in sede di separazione (ma mai abitata)” e di avere portato via, tramite l’opera di una ditta di traslochi, “una serie di suppellettili e mobilio vario (segnatamente sei sedie, due divani, due letti singoli, un letto matrimoniale, un letto in ferro battuto, una lavatrice, un frigorifero, un congelatore, due tavoli e una cassettiera)”.

Beni che non avrebbe mai restituito al coniuge separato “nonostante le richieste” fatte in tal senso, “impossessandosi di tali beni”.

I fatti sono avvenuti a Gubbio il 6 maggio del 2015. Adesso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.