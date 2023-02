Rinuncia al concorso da preside per la famiglia, il giudice le concede l'assegno di mantenimento

Rinuncia al concorso da dirigente scolastico per non lasciare la famiglia e trasferirsi in un’altra città. Un sacrificio che per i giudici della Corte d’appello di Perugia vale la corresponsione dell’assegno divorzile.

Secondo i giudici, decidendo nell’ambito di un procedimento di divorzio, “la coniuge che ha sacrificato significative opportunità di crescita professionale sull’altare delle esigenze domestiche ha diritto a ricevere l’assegno divorzile dall’altro coniuge, in ossequio alla funzione anche perequativa-compensativa dell’assegno stesso”.

Nel caso specifico, la Corte d’appello ha rigettato l’appello “del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno e confermando pertanto le statuizioni di primo grado, valorizza la circostanza che, come riferito da più testimoni, ritenuti pienamente attendibili, l’ex moglie, insegnante, aveva rinunciato a partecipare al concorso da dirigente scolastico, in considerazione delle incombenze cui era tenuta quale madre e moglie”.

L’eventuale vittoria del concorso, inoltre, avrebbe tolto “tempo all’adempimento degli oneri familiari della donna”, ma l’avrebbe anche “obbligata a trasferirsi in altra città”.