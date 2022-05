Non versa l'assegno mensile all'ex moglie e ai figli, sotto processo per violazione dell'obbligo di mantenimento

La sentenza di divorzio impone il pagamento di 600 euro al mese alla ex moglie e ai figli, ma lui paga solo 400 euro per cinque mesi e poi basta. Per questo finisce sotto processo con l’accusa di violazione degli obblighi di mantenimento.

Secondo la Procura di Perugia, l’uomo “mediante reiterato inadempimento dell’obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e delle due figlie minori imposto dal Tribunale civile di Perugia in sede di separazione giudiziale, confermata in appello” non avrebbe mai ottemperato al pagamento della cifra di “600 euro mensili (200 in favore della moglie e 200 euro per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie”, limitandosi “a corrispondere 400 euro mensili dal settembre del 2018 a gennaio 2019 e per l’effetto faceva mancare alle predette i messi di sussistenza”.

Così la ex moglie, costituitasi parte civile tramite l’avvocato Giuliana Astarita, ha denunciato il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento e l’uomo è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia.