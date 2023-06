Lascia il lavoro e si dedica alla carriera del marito, ma con scarso successo: niente assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento è dovuto qualora la parte, in questo caso la ex moglie, dimostri di aver contribuito sotto l’aspetto “assistenziale, compensativo e perequativo”.

La Corte d’appello di Perugia ha respinto il ricorso della ex coniuge in quanto non ha ricostruito “adeguatamente il ruolo ed il valore del contributo fornito alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell’ex marito”.

Secondo i giudici “dalla comparazione della documentazione reddituale non emergeva una rilevante disparità economica e patrimoniale tra gli ex coniugi, dediti ad attività lavorative saltuarie similari, entrambi di non più giovane età ed affetti patologie di eguale gravità”.

Nel suo ricorso la donna non ha provato di “aver rinunciato alle proprie aspettative professionali e reddituali” per contribuire “agli incrementi patrimoniali dell’altro”, anzi proprio dall’analisi dei documenti familiari emerge che nessuno dei due ha raggiunto “particolari obiettivi economici e patrimoniali (con incrementi reddituali oggettivi e consistenti)” e che l’ex marito non ha giovato del “contributo di assistenza domiciliare e morale” della ex moglie.

Per questo la Corte d’Appello ha concluso per la “non sussistenza di esigenze assistenziali, perequative o compensative suscettibili di far sorgere un obbligo di corresponsione dell’assegno a carico dell’appellato”.