Derby senza alcol, il sindaco Romizi vieta la vendita di bevande alcoliche con più di 5 gradi

Il sindaco Romizi ha vietato la vendita e somministrazione di bevande alcoliche che superino i 5 gradi nei dintorni dello stadio Curi.

L'ordinanza è stata emessa a seguito della nota inviata dalla Questura in occasione dell’incontro di calcio Perugia–Ternana di domenica 19 dicembre alle ore 16.15 allo stadio Curi. Il questore di Perugia ha previsto la necessità di adottare, al fine di scongiurare problemi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento per limitare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande.

L’ordinanza vieta, quindi, la vendita per asporto e la somministrazione di bevande con gradazione superiore a 5 gradi di volume alcolico, dalle ore 13.30 e fino a 2 ore dopo l’incontro di calcio Perugia-Ternana nell’area limitrofa allo stadio e nelle seguenti vie:

Caduti di Superga (piazzale) – Parcheggio “P5”,

Conti (viale) Compresa l’area di Parcheggio denominata “P4” ove abitualmente sostano i Circhi ed altri spettacoli viaggianti.

D’Attoma (via)

Martellini (piazzale)

Mazzetti (piazzale) Parcheggio “P1”

Meazza (via) omprese le aree di Parcheggio circostanti il Palasport Evangelisti denominate “P3”

Perari (via) Trasimeno Ovest (strada) Tratto compreso tra lo svincolo con via Centova ed il sottovia ferroviario Umbria Jazz (piazzale) Parcheggio “P2” Limitatamente al Parcheggio “Porta Nova” nelle parti in cui si svolgono annualmente la Fiera dei Morti ed il Luna Park.

Nell'area individuata è vietata anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine:

Adriana (via) Berenice (via) Briganti (via) Caduti di Superga (piazzale)

Cairoli (via) Da via del Tempo Libero alla strada Ferro di Cavallo – S. Lucia

Centova (viale) Conti (viale) Da via Conti alla rotonda con via Pontani

Cortonese (via) Dall’intersezione con strada Pievaiola alla str. Trasimeno Ovest Cotani (via) D’Attoma (via) Ferro di Cavallo – S. Lucia (strada) Firenze (via) Da via Cairoli a via Conti

Fratelli Bandiera (via) Gallenga Giovanni da Pian di Carpine (via) Dall’intersezione con via Firenze a via Giusti

Guerra (via) Ingegneria (via dell’) Magnini (via) Dall’intersezione con via Gallenga a via Cortonese solo civici dispari Marco Polo (via) Martellini (via) Mazzetti (piazzale) Meazza (via) Monte Malbe (via) Nuvolari (via) Perari (via) Percorso Verde (viale del) Piaggia di Ferro di Cavallo Pigafetta (via) Pontani (via) Solo civici dispari S. Lucia (via) Da via Monte Malbe al sottopasso ferroviario S. Manno (via) S. Quirico (via) Tabacchificio (via del) Tempo Libero (via del) Tilli (via) Tosca (via) Trasimeno Ovest (strada) Da via Cortonese a via Firenze

Umbria Jazz (piazzale)

Eventuali violazioni saranno punite con una multa di 450 euro.