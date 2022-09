Perugia, molesta e disturba gli avventori della sagra: denunciato e cellulare sequestrato

Parapiglia alla sagra, denunciato un 45enne che ha seminato il panico a Colombella, dove ha importunato e molestato personale e avventori.

Gli organizzatori della sagra hanno chiamato la Polizia e segnalato la presenza molesta dell'uomo e gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto la testimonianza di alcuni presenti che hanno visto un uomo avvicinare una giovane e, con atteggiamento insistente e molesto, chiederle di scattare alcune foto, approfittando della situazione per scattarne qualcuna anche alla ragazza.

L’uomo insieme ad un amico, che successivamente si era allontanato, avrebbe poi continuato ad importunare alcuni giovani destando allarme tra i presenti.

Gli agenti, a quel punto, hanno identificato l’uomo, classe 1977 che, successivamente, è stato accompagnato in Questura per accertamenti in merito alla sua posizione sul territorio nazionale.

Al termine delle attività di rito, il 45enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di molestie e disturbo delle persone in concorso. Il cellulare, invece, è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.