Borse, portafogli e capi d'abbigliamento con marchi contraffatti: al macero la merce sequestrata

Capi d'abbigliamento, accessori, giocattoli e scarpe, tutti prodotti con marchi e loghi contraffatti sono stati individuati e sequestrati dal personale dell'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza all'aeroporto di Perugia e inviati alla distruzione.

L’ultimo intervento risale a ieri pomeriggio quando, presso gli impianti della società partecipata dal Comune di Perugia per i servizi di smaltimento rifiuti, i funzionari delle dogane hanno proceduto a una prima distruzione dei materiali contraffatti sequestrati negli ultimi tempi insieme ai militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza negli spazi doganali dell’aeroporto Internazionale “San Francesco d’Assisi”.

Decine di prodotti che, ai controlli dei bagagli a seguito dei passeggeri in transito dallo scalo aeroportuale, sono risultati in violazione dei diritti di proprietà intellettuale quando non anche pericolosi per la salute dei consumatori. Merce che, se originale, avrebbe avuto un valore di diverse migliaia di euro. Distrutti anche i tabacchi esteri lavorati e tabacco sfuso sequestrati negli ultimi mesi sempre all’aeroporto umbro.

La distruzione della merce già sottoposta a sequestro amministrativo è avvenuta con il controllo da terra e dalla sala controllo dove, grazie ai monitor, è possibile seguire ogni fase del disfacimento. Nei prossimi giorni si procederà a una seconda distruzione di beni contraffatti sottoposti a sequestro amministrativo.