Danneggia uno sgabello nella sua cella in carcere: se la cava con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto

Danneggia uno sgabello in un locale del carcere di Capanne e finisce sotto processo, ma se la cava con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

L’imputato, un albanese di 34 anni difeso dall’avvocato Massimo Brazzi, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di danneggiamento perché “con minaccia” a un agente della Polizia penitenziaria “dicendogli di sbrigarsi altrimenti avrebbe creato disordine, deteriorava lo sgabello esistente in stabilimento pubblico”, cioè il carcere di Capanne, “posto nella sua stanza di detenzione, esposto quindi per necessità, per consuetudine e per destinazione alla pubblica fede”.

Il giudice, dopo aver sentito i testi, la requisitoria e l’arringa, ha assolto l’imputato riconoscendo la particolare tenuità del fatto, così come richiesto dal difensore sulla base “non solo della gravità del reato, riflessa nella quantificazione del massimo edittale della pena, stabilito in cinque anni, ma anche dal profilo di natura soggettiva, consistente nella non abitualità del comportamento dell’imputato”, come riconosce la Cassazione a Sezioni unite. Nel caso di specie non si poteva ravvisare la “serialità” nel comportamento dell’imputato, da qui l’assoluzione.