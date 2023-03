Finanziamento pubblico per i macchinari usato per le spese della società: condannati

La Corte dei conti ha condannato due responsabili dell’ex Pasta Julia per aver utilizzato i fondi provenienti da Sviluppumbria e concessi per rinnovare le liene produttive, per le spese ordinarie.

I responsabili, la società fallita e il fallimento, difesi dagli avvocati Nicola Di Mario e Guido Bacino, avrebbero utilizzato “le risorse finanziarie pubbliche ottenute ... in modo difforme dagli impegni assunti” e per questo i giudici contabili hanno disposto la restituzione di 208.520 euro a favore di Sviluppumbria e del Ministero dell’economia.

Secondo la Procura contabile l’azienda, nel 2016, aveva ottenuto un finanziamento da 700mila euro per una nuova linea produttiva. Dagli accertamenti, però, sarebbe emerso che quel denaro era stato utilizzato, dolosamente, per spese di ordinaria amministrazione.

Per la Corte dei conti “ad ulteriore riprova della volontà cosciente di distrazione di fondi pubblici, rileva altresì la cessione delle quote della società Pasta Julia Commerciale, per la quale gli impegni assunti avrebbero imposto”.

Ne consegue la condanna “in via solidale” di tutte le parti coinvolte.