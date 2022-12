Frane, smottamenti e abusi edilizi: multe e denunce da parte dei Carabinieri Forestali dell'Umbria

Oltre 5mila controlli per il vincolo idrogeologico con 842 illeciti amministrativi per quasi 700.000 euro di sanzioni e 11 illeciti penali, 742 controlli in materia di polizia urbanistico-edilizia con 7 sanzioni amministrative per un importo di quasi 20.000 euro e denunciate 62 persone per illeciti penali.

Sono i numeri del Comando Carabinieri tutela forestale e parchi in Umbria per il 2022.

Al fine di prevenire e mitigare i dannosi e drammatici effetti derivanti dal dissesto idrogeologico, esacerbati dall’estremizzazione degli eventi climatici, i Carabinieri Forestale dell’Umbria, con le 35 Stazioni dislocate sul territorio e nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, svolgono una mirata attività di controllo sul rispetto della vincolistica idrogeologica e delle norme urbanistico-edilizie nel territorio regionale che per il 94% è di tipo montano/collinare.

I controlli effettuati sul vincolo idrogeologico e in materia di polizia nell’anno 2022 sono stati 5.700 da cui sono emersi 842 illeciti amministrativi per quasi 700.000 euro di sanzioni e 11 illeciti penali.

I controlli effettuati in materia di polizia urbanistico-edilizia nell’anno corrente sono stati 742, elevate 7 sanzioni amministrative per un importo di quasi 20.000 euro e denunciate 62 persone per illeciti penali.