Ritrovato a Gubbio l'uomo scomparso a Perugia: portato all'ospedale di Branca

È stato ritrovato nel pomeriggio a Gubbio l'uomo scomparso ieri (domenica 20 dicembre) a Perugia. Allontanatosi a piedi, il 55enne aveva fatto scattare l'allarme a Ponte Pattoli dove erano scattate prontamente le ricerche di vigili del fuoco e forze dell'ordine.

E mentre lungo il Tevere nella zona del cimitero della frazione perugina erano ancora in azione gommoni, un elicottero e due unità cinofile, dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini (che lo avevano avvistato in stato confusionale) l'uomo è stato fermato e riconosciuto a Gubbio dai carabinieri locali. Dopo l'intervento del 118 così è stato trasportato all'ospedale di Branca, dove pare sia giunto in buone condizioni e sta ricevendo le cure del caso prima di essere dimesso.