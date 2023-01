Disperato perché non riesce a prelevare al bancomat: "Sono anziano ed ho paura di sbagliare": ci pensa la Polizia. Accade a Perugia

"Sono disperato: ho bisogno di prelevare soldi ma ho paura di sbagliare al bancomat... sono stanco e solo": con questa frase disperata un perugino di 90 anni ha chiamato la Questura per essere aiutato non avendo nessuno ad aiutarlo. I poliziotti hanno trovato il pensionato in confusione e con il bancomat in mano. Dopo averlo tranquillizzato, gli agenti hanno chiesto informazioni al personale addetto allo sportello, aiutandolo poi a ritirare la pensione dal bancomat. Accortisi delle difficoltà di deambulazione, i poliziotti hanno deciso di riaccompagnarlo a casa dove, ad attenderli, c’era anche la moglie affetta da problemi di salute. Dopo un giro a bordo della “pantera” della Polizia di Stato, l’uomo – visibilmente commosso per il gesto degli agenti – li ha ringraziati per l’aiuto e la sensibilità dimostrata.