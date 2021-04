Volontari al lavoro per ripulire un bosco dai rifiuti abbandonati a Sant’Arcangelo di Magione

Insieme a materiale indifferenziato, sono stati trovati anche rifiuti speciali come pezzi di eternit, sacchi di lana di vetro, calcinacci e copertoni

Volontari al lavoro per ripulire dai rifiuti una discarica abusiva nella località La frusta a Sant’Arcangelo di Magione.

Alla proposta della consigliera comunale Vanessa Stortini, residente nella frazione lacustre, e del presidente della Pro loco, Simone Cittadini, hanno risposto tanti abitanti del luogo stanchi di vedere deturpato un posto molto amato dai rifiuti.

Al momento dell’eliminazione del materiale i volontari si sono accorti che i rifiuti abbandonati erano molti più di quanti apparivano a una prima ricognizione. Inoltre, insieme a materiale indifferenziato, sono stati trovati anche rifiuti speciali come pezzi di eternit, sacchi di lana di vetro, calcinacci e copertoni. I rifiuti indifferenziati sono stati portati in ricicleria grazie alla collaborazione di Tsa mentre i rifiuti speciali verranno smaltiti da ditte specializzate per iniziativa del Comune.

"È stato un grosso lavoro – fa sapere la consigliera Stortini – di cui va dato merito alle tante persone, circa quindici, che stamattina hanno risposto al nostro invito di partecipare alla raccolta. Lascia sempre una grande amarezza fare i conti con l’inciviltà delle persone. Il nostro timore è che trattandosi di un luogo tranquillo dove è possibile sostare con la macchina venga di nuovo usato come discarica. Al riguardo voglio dire che il luogo sarà attentamente monitorato e, se sarà necessario, verranno utilizzati metodi più incisivi".