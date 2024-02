Trasforma il bosco in una discarica: abbandona 200 sacchi di rifiuti

Scarica quintali di rifiuti nei boschi: più di 200 sacchi di materiale edile, cartongesso, bombolette, corrugati, fili elettrici e altro ritrovati in 7 aree boschive vicine al parco regionale del Subasio, nel comune di Nocera Umbra. I carabinieri forestali, dopo mesi di indagini, hanno denunciato il titolare di una ditta edile.

L'uomo, scrivono i carabinieri, "rischia ai sensi del Testo unico Ambientale l’arresto e un’ammenda, commisurata anche in base alla natura dei rifiuti, nonché il risarcimento dei danni e il pagamento di tutte le spese che i proprietari hanno dovuto sostenere per smaltire i rifiuti. Il reato potrà ripercuotersi inoltre anche sull’attività futura della Ditta responsabile, specialmente per la partecipazione a gare di appalto per lavori pubblici".