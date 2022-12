Disabili maltrattanti e picchiati, le indagini partite dalla denuncia della famiglia di un ospite

È stata la denuncia della famiglia di un ospite a dare l'input alle indagini dei carabinieri del Nas di Perugia su presunti maltrattamenti in una comunità per disabili di Perugia. È quanto emerge dall'inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Perugia che ha chiesto e ottenuto dal gip del capoluogo umbro una misura cautelare nei confronti di un operatore e due educatori, in servizio nella struttura privata convenzionata.

Le indagini, supportate da intercettazioni ambientali e filmati di videocamere nascoste, avrebbero fatto emergere i comportamenti vessatori e violenti dei tre indagati nei confronti di alcuni ospiti. L'attività di intercettazione è stata avviata a luglio ed è proseguita fino a novembre, evidenziando quello che gli investigatori definiscono un ricordo "sistematico" a presunte azioni contrarie ai propri doveri professionali.