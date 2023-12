Dirigere un centro di salute mentale spetta ad uno psichiatra, respinto il ricorso dell'Ordine degli psicologi

Il Consiglio dell’ordine degli psicologi contesta il bando dell’Azienda sanitaria locale Umbria 1 per l’incarico di responsabile della struttura semplice “Centro di salute mentale Trasimeno”, ma il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dà ragione all’Asl e alla Regione Umbria.

Gli psicologi, difesi dagli avvocati Alessio Cicchinelli e Silvia Lanzaro, hanno portato davanti al Tar l’Asl Umbria 1, difesa dall'avvocato Lietta Calzoni, chiedendo l’annullamento della delibera in quanto il bando era riservato ai “Dirigenti Medici a tempo indeterminato, in possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina di Psichiatria ed equipollenti”. Per l’Ordine degli psicologi “la preclusione alla partecipazione dei dirigenti psicologi sarebbe priva di appiglio normativo e comunque avrebbe natura discriminatoria”.

Per i giudici amministrativi “la scelta dell’Azienda sanitaria di precludere ai dirigenti psicologi l’accesso alla selezione in oggetto, tenuto conto della prevalenza dell’attività medica rispetto a quella psicologica, oltre ad essere conforme con la più volte citata fonte regionale, risulta immune da vizi”.

La struttura semplice “Centro di salute mentale” eroga, infatti, “prestazioni di carattere assistenziale- operativo, pertanto il direttore della struttura deve assommare su di sé oltre alle responsabilità gestionali specifici compiti di cura diretta di pazienti, che sono inevitabilmente riservati ad un medico psichiatra”.

Ne consegue il rigetto del ricorso.