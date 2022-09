Diramata emergenza Meteo in Umbria: forti temporali, rischio frane ed esondazioni, la mappa delle aree a rischio

Dalla secca al rischio piena per alcuni torrenti di casa nostra e il rischio frane smottamenti. Il Servizio Protezione civile ed emergenze della Regione Umbria ha emesso per la giornata di domani, sulla base degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse, un documento di allerta per rischio meteo-idrogeologico- idraulico. Dalle ore 0.00 di giovedì 15 settembre alle ore 0.00 del 16 settembre è stata decretata l’allerta arancione nelle zone di Alto Tevere, Trasimeno-Nestore, Chiascio-Topino, Nera-Corno e l’allerta giallo nelle zone del Chiani-Paglia e Medio Tevere. Le previsioni in provincia di Perugia parlano di forti temporali da giovedì a sabato prossimo. "Su Perugia ancora tempo stabile con passaggi di nubi alte nella giornata di mercoledì 14 ma da giovedì cambia tutto. Temporali anche forti a più riprese si faranno vedere almeno fino a sabato con un seguente calo termico": l'analisi di 3bmeteo.