Imprenditori sotto processo per aver fatto lavorare una dipendente in malattia: ma era in smart working

La dipendente lavorava da casa nel pieno della prima ondata Covid, ma l’amministratore delegato e il direttore commerciale sono finiti sotto processo per violazione delle norme sul lavoro dei dipendenti ammalati.

C’è voluto un processo con testimoni e prove documentali per stabilire che i due imputati, difesi dagli avvocati Elisabetta Torzuoli e Michele Nannarone, non hanno commesso alcun illecito, con sentenza di assoluzione da parte del giudice del Tribunale penale di Perugia perché il fatto “non sussiste”.

Secondo la Procura di Perugia i due imputati avrebbero, “in concorso tra loro”, affidato “compiti di lavoro da svolgere in modalità da remoto alla dipendente” nel momento in cui “quest’ultima era in stato di malattia” e quindi “senza tenere contro delle condizioni di salute della stessa”.

In tribunale è emerso che la dipendente era a casa, ma non in malattia. Il periodo era quello della prima ondata di Covid, nel maggio del 2020. La dipendente aveva paura di aver contratto il virus ed era a casa, ma dai messaggi con l’azienda risultava essere disposta a lavorare alla contabilità e alla compilazione delle fatture.

Di questo ha tenuto conto il giudice assolvendo i due imputati.