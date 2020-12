Pacco viveri e buoni spesa a Gualdo, Assisi, Bastia e Nocera. "Cerchiamo giocattoli per il natale dei bimbi poveri"

Oltre 20mila euro di aiuti economici per le famiglie impoverite dal covid e dalla crisi economica della diocesi di Assisi, Bastia, Gualdo Tadino e Nocera Umbra. Il piano prevede di distribuire buoni spesa per generi alimentari, beni di prima necessità e regali per bambini. La prima iniziativa riguarda la campagna di raccolta giocattoli destinati ai bambini delle famiglie più bisognose del territorio.

“In vista delle festività natalizie, abbiamo pensato di aiutare non solo le persone adulte mettendo loro a disposizione buoni spesa e aiuti concreti - spiega la direttrice della Caritas diocesana, Rossana Galiandro -, ma anche di raccogliere doni e giocattoli per i più piccoli. Invitiamo tutti a fare un gesto concreto acquistando un regalo oltre che ai propri figli e nipoti anche a coloro che ne hanno più bisogno, ma che non possono permetterselo. Chiunque volesse rtecipare alla campagna di raccolta dei regali può inviare una mail a SEGRETERIA@ASSISICARITAS.IT segretria@assisicaritas.it in modo da ricevere le painformazioni per aderire alla campagna”.

L’altra iniziativa messa in campo dalla Caritas è la distribuzione di buoni spesa per l’acquisto della carne nei vari supermercati e macellerie della zona alle circa 500 famiglie dei comuni di Assisi, Bastia Umbra e Bettona che si rivolgono all’Emporio solidale diocesano “7 Ceste” di Santa Maria degli Angeli. Nei Cvs (Centri volontariato sociale) di Nocera Umbra e Gualdo Tadino verranno invece distribuiti dei pacchi natalizi contenenti generi alimentari, beni di prima necessità e diversi prodotti per l’infanzia per sostenere le ingenti spese delle famiglie con bambini piccoli.