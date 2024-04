Va in tribunale per testimoniare e si dimentica un coltellino da lavoro nel marsupio: processato

Deve andare in tribunale per testimoniare, ma si dimentica un coltello da intaglio che usa per lavorare nel marsupio. All’ingresso scatta l’allarme e finisce sotto processo per porto abusivo di arma.

L’imputato è finito così davanti al giudice, per aver portato in un’aula di giustizia un coltello a serramanico. Sentito in merito ha sempre riferito di “averlo dimenticato all’interno di un marsupio, unitamente ad altri effetti personali, dopo averlo utilizzato in precedenza per alcuni lavori manuali”.

Il giudice, tenendo conto del comportamento dell’imputato, definito “collaborativo e dispiaciuto per la leggerezza manifestata”, unito al fatto di essere incensurato all’epoca dei fatti, ha deciso per dichiarare il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.