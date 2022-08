Perugia, vaga per strada in stato confusionale: soccorso e portato in ospedale

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in via Campo di Marte per un uomo che vagava disorientato e in stato confusionale.

Gli agenti si sono avvicinati per chiedere all’uomo se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì, ma questi non ha saputo dare indicazioni ai poliziotti, mostrando subito evidenti difficoltà e dei mancamenti improvvisi.

Considerata l’ora e il caldo, temendo si potesse trattare di un colpo di calore, i poliziotti hanno richiesto subito l’intervento del 118. Il personale sanitario ha accompagnato l'uomo in ospedale per accertamenti.

Gli agenti hanno poi informato i familiari che hanno poi raggiunto l’uomo in ospedale.