Dopo gli accertamenti della Polizia postale la Procura chiedeva il giudizio dei due commentatori per diffamazione. Il politico si è costituito parte civile tramite l’avvocato Franco Libori.

I due avrebbero scritto “post del seguente tenore: ma va a lavorare figlio di p…”, oppure con riferimento all’aspetto fisico (“ma chi sto brutto porta m…”) e “se eri onesto … non eri PD”.

Per l’accusa i due avrebbero pubblicato sulla pagina social “accessibile a un numero indeterminato di utenti”, frasi che “offendevano la reputazione e l’onore” del politico.

Preso di mira ex vice sindaco di Città di Castello e consigliere regionale

"Se eri onesto ... non eri del PD": in due a processo per diffamazione sui social