"Tieni il cane al guinzaglio invece di sculettare in giro", professionista a processo per diffamazione

Il cane libero senza guinzaglio, una proprietaria forse distratta, una signora che si lamenta e il tutto finisce sui social e poi in tribunale per una processo per diffamazione.

L’imputata, difesa dall’avvocato Fabio Antonioli, avrebbe offeso l’altra donna definendola “l’ennesima tipa idiota che pensa a sculetta’” invece di tenere il cane al guinzaglio ed evitare che andasse in giro “libero di passeggiare che appena ha visto il mio … gli si è avventato contro”. Nel suo post l’imputata aveva raccontato dell’aggressione e di come fosse stata costretta a tirare il proprio cane e dare calci “a tutta callara” per dividere gli animali, senza ricevere aiuto dagli astanti che guardavano. Il post si concludeva con un invito a comperare una rana o una lucertola se non si è in grado di tenere un cane.

In tribunale oggi è stata sentita la persona offesa, costituita parte civile tramite l’avvocato Claudio Cimato, che ha confermato quando dichiarato in querela dopo aver letto un post sui social in cui veniva definita “l’ennesima tipa idiota che pensa a sculetta’ … signora sculettante … sta tonta … ma i calci li dovevo da’ a quella deficiente (n’altra volta) che fa pure un mestiere per il quale dovrebbe conoscere le leggi (anche questo le ho urlato contro e de che tinta), ma che evidentemente ignora o vuole ignorare … comunque la prossima volta (se non me sbrana prima il cane del soggetto deficiente) segnalerò queste persone”.

Dello stesso tenore la deposizione del carabiniere che ha raccolto la denuncia, effettuato gli screenshot della pagina di Facebook in cui erano stati riportati gli insulti e sentito la titolare del profilo, la quale riferiva (ma questo in aula non si può dire) che lo stesso “appartenesse effettivamente a lei e che ne fosse l’unica utilizzatrice”. Il militare ha anche messo a verbale che la lite era scoppiata in quanto il cane della persona offesa, senza guinzaglio “maschio adulto oltretutto, libero di passeggiare, appena ha visto il mio, per quanto io lo tenessi con forza cercando anche di cambiare strada, gli si è avventato contro”, si era azzuffato con quello dell’imputata e che quest’ultima aveva urlato all’altra “archiappa sto cane, deficiente (mi è giustamente sfuggito dalla bocca)”.

Si torna in aula a dicembre per sentire i testimoni della persona offesa. “Nel frattempo: imparate a tenere i cani, sennò pigliatevi na rana o na lucertola” si chiudeva il post su Facebook.