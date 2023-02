I fatti sono avvenuti a Perugia il 17 settembre del 2017. Il giudice di pace ha assolto l’imputata dall’accusa di diffamazione non ravvisando nelle sue parole alcunché di offensivo.

Gli insulti e le accuse tra medici durante il raduno annuale dell’associazione di ex allievi dell’Onaosi finisce davanti al giudice di pace con l’accusa di diffamazione.

Insulti, offese e "losche" manovre alla cena degli ex allievi: per il giudice non c'è diffamazione