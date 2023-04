Minacciata sui social dall'influencer per una recensione negativa: l'accusa chiede 7 mesi di reclusione

Sette mesi di reclusione e risarcimento per la parte civile. È quanto chiesto dall’accusa nei confronti di una influencer, cantante, agente di spettacolo, venditrice di borse di marca, finita sotto processo per diffamazione sui social.

La difesa dell’imputata, una 35enne perugina assistita dall’avvocato Aldo Poggioni, ha chiesto l’assoluzione perché in fatto non sussiste per inverosimiglianza delle minacce.

La donna è accusata di minacce e diffamazione a mezzo internet “perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, pubblicando in più occasioni sulla bacheca del social network Facebook” di una ragazza di 25 anni, dei in cui la minacciava e “ne offendeva la reputazione”.

Secondo la Procura di Perugia l’imputata avrebbe utilizzato un profilo falso, con nome maschile, ma “alla stessa riconducibile”, per scrivere commenti del tipo “togli subito la recensione su Google o entro oggi mettiamo la tua foto che già abbiamo preso sui maggiori siti porno e lo facciamo subito se non lo fai tu immediatamente, str… diffamatrice altrimenti ti perseguitiamo a vita”.

Utilizzando un altro nickname, inoltre, avrebbe insultato e minacciato la donna scrivendo: “Put… ti spacchiamo la faccia, ora ti veniamo a prendere sotto casa e ti gonfiamo di botte, put… continua che te la facciamo pagare misere tro…”.

L’accusa contesta anche l’aggravante di “aver attribuito un fatto determinato” e utilizzato internet per diffamare la persona offesa.

I fatti sono avvenuti a Perugia il 7 febbraio del 2018. Al termine della requisitoria e dell’arringa difensiva, il giudice ha rinviato a giugno per le repliche e la sentenza.