Umbria, diffama un politico e un giudice durante un comizio: salvato dalla prescrizione

Diffama un politico e un giudice durante un comizio in piazza, ma la Cassazione dichiara estinto il reato per intervenuta prescrizione.

Il politico era stato condannato per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa “perché, nel corso di un pubblico comizio (il cui contenuto è stato registrato in un filmato e successivamente pubblicato)” aveva affermato che “l'Umbria era marcia” e che “il Presidente del Consiglio Regionale è stato assolto da un collegio giudicante di cui faceva parate un giudice che aveva ottenuto, la sua famiglia, incarichi dallo stesso soggetto quando era assessore. il giudice è stato tenuto lì ... il Presidente del Consiglio Regionale sta ancora lì ... è una cosa vergognosa la cappa che c'è in questa regione”.

Nel suo ricorso per Cassazione il politico condannato aveva sostenuto di aver esercitato il suo diritto di critica politica, mentre i giudici in tutti i gradi di giudizio hanno ritenuto che l’accostamento era allusivo e non veritiero. In Cassazione però, i giudici hanno rilevato l’intervenuta prescrizione e rigettato il ricorso solo per quanto riguarda le statuizioni civili, che rimangono valide.