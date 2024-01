"Dietro il nickname del giocatore c'è una persona vera": condannati per diffamazione sui social

“Sei brutta e stupida” e anche se la vittima delle offese non è identificata con nome e cognome, ma citata solo con il nickname della piattaforma di gioco online, per la giustizia è diffamazione e vale una condanna a 1.500 euro, oltre al pagamento di un risarcimento.

Per il giudice “rispondono del delitto di diffamazione aggravata gli imputati che, in un post pubblicato su Facebook contenente fasi denigratorie, offendano la reputazione della vittima benché mediante l’utilizzo del nickname di questa”. Secondo i magistrati l’aver pubblicato su Facebook frasi dal contenuto volgare e denigratorio, quali “persona di mer.. per moltissime ragioni”, “più brutta e stupida del mondo”, anche se la persona offesa non veniva citata con nome e cognome e “con il solo nome di fantasia che la stessa utilizzava per partecipare a dei giochi di ruolo online”, non può ritenersi un comportamento goliardico o collegato al momento di gioco, dove i partecipanti non conoscono il vero nome degli altri.

Gli imputati sono stati condannati in quanto “le frasi rivolte alla vittima” erano “fortemente offensive e denigratorie” e “il nickname utilizzato dalla vittima era conosciuto da tutti i partecipanti al gioco in quanto da lei utilizzato da diverso tempo”.