Lite tra cani ai giardini, proprietaria sotto processo per aver diffamato l'altra sui social

Una lite tra cani per strada finisce per innescare un processo per diffamazione, con l’imputata accusata di avere offeso la reputazione di una donna, con mezzo di pubblicità, scrivendo sul proprio profilo Facebook un messaggio in cui descrive l’altro come “idiota”, “tonta” in quanto ignora le regole per portare a spasso il cane, concludendo che “se non me sbrana prima il cane … segnalerò queste persone e le denuncerò”.

L’imputata, difesa dall’avvocato Fabio Antonioli, avrebbe offeso l’altra donna definendola “l’ennesima tipa idiota che pensa a sculettà” invece di tenere il cane al guinzaglio ed evitare che andasse in giro “libero di passeggiare che appena ha visto il mio … gli si è avventato contro”. Nel suo post l’imputata aveva raccontato dell’aggressione e di come fosse stata costrette a tirare il proprio cane e dare calci “a tutta callara” per dividere gli animali, senza ricevere aiuto dagli astanti che guardavano. Il post si concludeva con un invito a comperare una rana o una lucertola se non si è in grado di tenere un cane.

L’altra donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Claudio Cimato.