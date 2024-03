Offende e diffama sui social un professionista malato di Covid e ricoverato in ospedale: condannato

Aveva rischiato di morire a causa del Coronavirus, ricoverato in ospedale durante la prima ondata della pandemia, con gravi problemi respiratori. Eppure c’era stato chi aveva sminuito il tutto, con parole anche offensive, commentando un articolo, pubblicato dalla nostra testata, con l’intervista al professionista che raccontava la sua vicenda.

Ora l’autore di quel commento è stato condannato dal Tribunale di Perugia alla pena di 6 mesi di reclusione oltre ai danni quantificati in 5.000 euro e spese legali quantificate in 3.500 più oneri, il tutto da devolvere in beneficenza.

L’imputato, un polacco di 45 anni, residente a Perugia, difeso dall’avvocato Raffaello Agea, era accusato di diffamazione “perché comunicando con più persone, offendeva la reputazione” di un professionista perugino, pubblicando “un commento sulla pagina Facebook della testata giornalistica Perugia Today, in risposta ad una video dichiarazione” rilasciata dal professionista, “avente ad oggetto il ricovero di quest’ultimo presso l’ospedale di Foligno San Giovanni Battista, per una crisi respiratoria dovuta a infezione da Sars-Cov-2”. Nel commento l’imputato scriveva “malato? Ma vergognati, non essere ridicolo!”.

La Procura di Perugia ha contestato anche l’aggravante di aver commesso il fatto con mezzo di pubblicità, avendo recato l’offesa utilizzando il social network Facebook” con un commento nell’ottobre del 2020.

Il professionista si è costituito parte civile tramite l’avvocato Francesco Gatti: “La sentenza ribadisce che il diritto di manifestazione del pensiero, anche sui social, incontra dei limiti, quello della dignità umana in primo luogo, e quello della verità. I social non possono essere il campo dove sfogare i propri peggiori istinti” ha dichiarato il difensore al termine del procedimento.