"Mamma dell'anno o diversamente intelligente?", ex marito accusato di diffamazione

Pubblica gli screenshot della lite in chat con la ex moglie per la gita del figlio e finisce sotto processo per diffamazione.

L’imputato, difeso dall’avvocato Elodia Mirti, è stato portato in tribunale per avere pubblicato parti di una discussione avuta con la ex moglie via messaggio e inerente il pagamento della gita scolastica del figlio. Secondo la donna l’uomo avrebbe dovuto pagare la quota, altrimenti non avrebbe mandato il figlio in gita e gli avrebbe detto che era colpa del padre.

L’uomo, invece, sosteneva di aver già dato i soldi all’ex moglie per il viaggio di istruzione del figlio, affermando che avrebbe dovuto saldare lei la quota. Al termine della discussione, però, l’uomo avrebbe fatto degli screenshot dei messaggi e fatto un post sui social, intitolato “Mamma dell’anno” e due opzioni: “Alternativa” o “Diversamente intelligente”.

La donna, costituita parte civile tramite l’avvocato Alessandro Vesi, lo aveva denunciato e la Procura di Perugia portato in tribunale per diffamazione.

Il giudice monocratico del Tribunale penale di Perugia, in udienza predibattimentale, ha dichiarato il non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.