Perugia, insulti e offese sui social: influencer sotto processo per diffamazione

Una donna, una 38enne difesa dall’avvocato Gianni Dionigi, è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia, con l’accusa di diffamazione nei confronti di un’altra donna attraverso i social.

Secondo la Procura di Perugia l’imputata, una influencer locale con oltre 100mila follower su Instagram, avrebbe pubblicato “i seguenti commenti nei post presenti nel profilo Facebook” della vittima, facendo riferimento alla conformazione della bocca e della dentatura della stessa e a una particolare pratica sessuale.

Nel corso dell’udienza di oggi sono stati sentiti i primi testimoni, tra cui i parenti della persona offesa che hanno raccontato dello stato di prostrazione della vittima.

Per l’accusa l’imputata avrebbe scritto frasi del tipo “succhia piano o forte col morso inverso?” oppure “me lo sono sempre chiesto come facciano a fare i b… quelle col morso inverso” o ancora “dopotutto volevo solo sapere come fai i b…, non bloccarmi please”. Frasi che costituirebbero il reato di diffamazione e di offesa della reputazione.