Diffama sui social l'agente immobiliare, cliente insoddisfatta sotto processo

Diffama un agente immobiliare sui social scrivendo che non lavora correttamente e chiede soldi anche solo per far vedere la casa.

L’imputata, una donna difesa dall’avvocato Serena Brachetti, il 20 luglio del 2020, avrebbe scritto nel sito di una società immobiliare, delle frasi che costituirebbero il reato di diffamazione a mezzo social: “Mi ha solo fatto vedere una casa e voleva la percentuale. Diffidate”.

Il titolare dell’agenzia immobiliare si è costituito parte civile tramite l’avvocato Giuseppe Montone.

Secondo l’accusa l’imputata in relazione al lavoro della società immobiliare e dell’agente avrebbe scritto che “richiedono il compenso anche se non hanno effettuato mediazione” e che nel suo caso le avevano solo fatto vedere un immobile. Nel post proseguiva: “Oltretutto chiedono compenso senza che la loro agenzia figuri nel contratto né in un contratto preliminare”.

Oltre a queste affermazioni, la Procura contesta all’imputata di aver anche scritto un monito offensivo: “insomma, fate attenzione … gente un po’ truffaldina”.

Nell’udienza di oggi iniziano a sfilare i testimoni e chi ha condotto gli accertamenti per dimostrare la sussistenza del reato oppure ribadire l’innocenza dell’imputata.